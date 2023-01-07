МВД ЛНР: в боях под Бахмутом убили лидера нацбатальона ВСУ «Свобода»

07 января 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Подробностей о смерти лидера «Свободы» неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях под Бахмутом (Артемовск) убили одного из лидеров украинского нацбатальона «Свобода» Александра Полищука, известного как Альпинист. Об этом сообщил советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. Полищука убили в боях под Бахмутом, передает Киселев в своем telegram-канале. Об обстоятельствах смерти не сообщается. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем и Бородино. По его словам, войска РФ успешно справляются с задачами на этом направлении. Также об успехах российских военных под Бахмутом заявили представители американской политической элиты.

В боях под Бахмутом (Артемовск) убили одного из лидеров украинского нацбатальона «Свобода» Александра Полищука, известного как Альпинист. Об этом сообщил советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. Полищука убили в боях под Бахмутом, передает Киселев в своем telegram-канале. Об обстоятельствах смерти не сообщается. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем и Бородино. По его словам, войска РФ успешно справляются с задачами на этом направлении. Также об успехах российских военных под Бахмутом заявили представители американской политической элиты.