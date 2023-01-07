МВД ЛНР: в боях под Бахмутом убили лидера нацбатальона ВСУ «Свобода»

Подробностей о смерти лидера «Свободы» неизвестно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В боях под Бахмутом (Артемовск) убили одного из лидеров украинского нацбатальона «Свобода» Александра Полищука, известного как Альпинист. Об этом сообщил советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
Полищука убили в боях под Бахмутом, передает Киселев в своем telegram-канале. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем и Бородино. По его словам, войска РФ успешно справляются с задачами на этом направлении. Также об успехах российских военных под Бахмутом заявили представители американской политической элиты.
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