Депутат Госдумы заявил об уходе студентов в проституцию из-за бедности

Небольшая стипендия студентов подталкивает их к уходу на подработку, включая проституцию, что негативно влияет как на самих студентов, так и на освоение ими учебной программы. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин.
«Люди, которые говорят, что студент может жить на стипендию в 3000 рублей имеют в виду, что студент должен работать грузчиком и не должен иметь время на учебу. Другими словами имеется в виду студенческая проституция», — передает слова Делягина «Говорит Москва». Он подчеркнул, что студенческая бедность является фундаментом к развитию проституции. Студент встает перед выбором, либо находиться в состоянии нехватки еды, либо заняться проституцией через интернет, заключил депутат Госдумы.
Ранее в Госдуме предложили увеличить стипендии студентам до уровня минимального размера оплаты труда. С 1 сентября 2023 года Минобрнауки пообещало повысить стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов, а для аспирантов до 20 тысяч.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Небольшая стипендия студентов подталкивает их к уходу на подработку, включая проституцию, что негативно влияет как на самих студентов, так и на освоение ими учебной программы. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин. «Люди, которые говорят, что студент может жить на стипендию в 3000 рублей имеют в виду, что студент должен работать грузчиком и не должен иметь время на учебу. Другими словами имеется в виду студенческая проституция», — передает слова Делягина «Говорит Москва». Он подчеркнул, что студенческая бедность является фундаментом к развитию проституции. Студент встает перед выбором, либо находиться в состоянии нехватки еды, либо заняться проституцией через интернет, заключил депутат Госдумы. Ранее в Госдуме предложили увеличить стипендии студентам до уровня минимального размера оплаты труда. С 1 сентября 2023 года Минобрнауки пообещало повысить стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов, а для аспирантов до 20 тысяч.