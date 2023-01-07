Экс-госсекретарь США назвал способ закончить конфликт на Украине

Экс-госсекретарь США: нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт

08 января 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

В США признали, что России нужно дать гарантии безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы закончить конфликт, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтральный статус страны. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет „в пределах 300 миль от Москвы“, что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства», — передает американский журнал Foreign Affairs . Бывший госсекретарь США отметил, что Россия страдает от «постоянного ощущения незащищенности». Это происходит из-за большой территории страны и отсутствия географической защиты. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что прекратить конфликт на Украине можно, если страна вернется к внеблоковому статусу. По ее словам, нужны реальные гарантии безопасности. Аналогичное заявление делал и миллиардер Илон Маск, который также выступил за обеспечение нейтрального статуса Украины.

Чтобы закончить конфликт, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтральный статус страны. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет „в пределах 300 миль от Москвы“, что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства», — передает американский журнал Foreign Affairs. Бывший госсекретарь США отметил, что Россия страдает от «постоянного ощущения незащищенности». Это происходит из-за большой территории страны и отсутствия географической защиты. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что прекратить конфликт на Украине можно, если страна вернется к внеблоковому статусу. По ее словам, нужны реальные гарантии безопасности. Аналогичное заявление делал и миллиардер Илон Маск, который также выступил за обеспечение нейтрального статуса Украины.