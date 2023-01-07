Тобольские врачи нацелились на устранение зависимости от Тюмени

О расширении перечня операций заявили врачи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хирурги Тобольска планируют расширить перечень проводимых операций, чтобы снизить потребность в отправлении пациентов в Тюмень. Об этом сообщил местный врач Максим Щукин, который с коллегами провел операцию по установке искуственного сосуда взамен закупоренной артерии.

«Подвздошно-бедренное шунтирование довольно распространенный вид хирургического вмешательства, который позволяет полностью восстановить здоровье пациента: сохранить ногу и улучшить качество жизни человека. Мы планируем регулярно увеличивать количество операций на сосудах и постепенно расширять перечень вмешательств, чтобы тоболяков реже приходилось направлять в тюменские медучреждения», — передают слова доктора Щукина в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Сам хирург об этом заявил после проведения операции по установке искусственного сосуда. Из-за недостаточного кровоснабжения ног пациенту поставили шунт, который действует как обходной путь вместо артерии.

Ранее URA.RU сообщало, что этот вид операции врачи областной больницы №3 освоили в сентябре. Пациенту, который не мог пройти больше 50 метров из-за боли в ноге, впервые смогли помочь в Тобольске.