07 января 2023

В двух челябинских районах отменяют уроки из-за морозов

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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
Каникулы продолжатся еще два дня Фото:

В Еткульском и Нагайбакском районах Челябинской области из-за аномальных морозов отменили занятия в школах. Об этом сообщили в управлениях образования районных администраций.

«В связи с низкой температурой воздуха принято решение о продлении каникул в школах до 10 января 2023 года включительно. С 11 января занятия проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщениях управлений образования Еткульского и Нагайбакского районов в профильных группах соцсети «ВКонтакте».

В Трехгорном и Снежинске школьникам также продлили каникулы до 10 января включительно. А в Верхнем Уфалее учеников перевели на дистанционное обучение.

Ранее синоптики предупреждали о 40-градусных морозах, которые ожидаются в отдельных территориях Челябинской области. В Челябинске отменены рейсы на междугородние автобусы, а в школах продлевают каникулы.

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В Еткульском и Нагайбакском районах Челябинской области из-за аномальных морозов отменили занятия в школах. Об этом сообщили в управлениях образования районных администраций. «В связи с низкой температурой воздуха принято решение о продлении каникул в школах до 10 января 2023 года включительно. С 11 января занятия проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщениях управлений образования Еткульского и Нагайбакского районов в профильных группах соцсети «ВКонтакте». В Трехгорном и Снежинске школьникам также продлили каникулы до 10 января включительно. А в Верхнем Уфалее учеников перевели на дистанционное обучение. Ранее синоптики предупреждали о 40-градусных морозах, которые ожидаются в отдельных территориях Челябинской области. В Челябинске отменены рейсы на междугородние автобусы, а в школах продлевают каникулы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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