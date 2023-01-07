В двух челябинских районах отменяют уроки из-за морозов

08 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Каникулы продолжатся еще два дня Фото: Илья Московец © URA.RU В Еткульском и Нагайбакском районах Челябинской области из-за аномальных морозов отменили занятия в школах. Об этом сообщили в управлениях образования районных администраций. «В связи с низкой температурой воздуха принято решение о продлении каникул в школах до 10 января 2023 года включительно. С 11 января занятия проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщениях управлений образования Еткульского и Нагайбакского районов в профильных группах соцсети «ВКонтакте». В Трехгорном и Снежинске школьникам также продлили каникулы до 10 января включительно. А в Верхнем Уфалее учеников перевели на дистанционное обучение. Ранее синоптики предупреждали о 40-градусных морозах, которые ожидаются в отдельных территориях Челябинской области. В Челябинске отменены рейсы на междугородние автобусы, а в школах продлевают каникулы.

В Еткульском и Нагайбакском районах Челябинской области из-за аномальных морозов отменили занятия в школах. Об этом сообщили в управлениях образования районных администраций. «В связи с низкой температурой воздуха принято решение о продлении каникул в школах до 10 января 2023 года включительно. С 11 января занятия проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщениях управлений образования Еткульского и Нагайбакского районов в профильных группах соцсети «ВКонтакте». В Трехгорном и Снежинске школьникам также продлили каникулы до 10 января включительно. А в Верхнем Уфалее учеников перевели на дистанционное обучение. Ранее синоптики предупреждали о 40-градусных морозах, которые ожидаются в отдельных территориях Челябинской области. В Челябинске отменены рейсы на междугородние автобусы, а в школах продлевают каникулы.