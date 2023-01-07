В Челябинской области отменили междугородные рейсы автобусов из-за морозов

Аномальные морозы привели к отмене междугородных рейсов автобусов
В Челябинской области из-за сильных морозов 8 января был отменен ряд междугородных рейсов автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте челябинского автовокзала.
«По погодным условиям отменены девять рейсов в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте av74.ru», — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сайту «74.ру».
Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов на региональные дороги были выведены патрули для помощи автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса области.
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