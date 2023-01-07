В Челябинской области отменили междугородные рейсы автобусов из-за морозов

08 января 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Аномальные морозы привели к отмене междугородных рейсов автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за сильных морозов 8 января был отменен ряд междугородных рейсов автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте челябинского автовокзала. «По погодным условиям отменены девять рейсов в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте av74.ru», — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сайту «74.ру». Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов на региональные дороги были выведены патрули для помощи автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса области.

В Челябинской области из-за сильных морозов 8 января был отменен ряд междугородных рейсов автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте челябинского автовокзала. «По погодным условиям отменены девять рейсов в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте av74.ru», — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сайту «74.ру». Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов на региональные дороги были выведены патрули для помощи автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса области.