07 января 2023
06 января 2023

В Челябинской области отменили междугородные рейсы автобусов из-за морозов

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Аномальные морозы привели к отмене междугородных рейсов автобусов Фото:

В Челябинской области из-за сильных морозов 8 января был отменен ряд междугородных рейсов автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте челябинского автовокзала.

«По погодным условиям отменены девять рейсов в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте av74.ru», — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сайту «74.ру».

Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов на региональные дороги были выведены патрули для помощи автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса области.

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В Челябинской области из-за сильных морозов 8 января был отменен ряд междугородных рейсов автобусов. Соответствующая информация размещена на сайте челябинского автовокзала. «По погодным условиям отменены девять рейсов в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск. Актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте av74.ru», — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев сайту «74.ру». Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов на региональные дороги были выведены патрули для помощи автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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