Эрдоган увидел в ситуации на Украине выгоду для торговцев оружием

09 января 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что Турцию интересует, как можно обеспечить мир во всем мире Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ситуации на Украине подавляющее большинство торговцев оружием заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анталье. «Вмешался ли мир каким-либо образом в российско-украинском конфликте? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат», — приводит слова Эрдогана турецкое издание Yeni Safak . Турецкий лидер заявил, что его страну интересует то, как было бы можно обеспечить мир во всем мире. Для этого Эрдоган собирается встретиться в один день Путиным и Зеленским. Целью этих встреч, по словам турецкого президента, является «примирение» сторон. Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран обсуждали спецоперацию РФ по защите Донбасса. По итогам него глава РФ заявил, что Запад в ходе конфликта на Украине показывает свою деструктивную суть, в то время как Россия продолжает показывать свою открытость по переговорам с Киевом.

В ситуации на Украине подавляющее большинство торговцев оружием заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анталье. «Вмешался ли мир каким-либо образом в российско-украинском конфликте? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат», — приводит слова Эрдогана турецкое издание Yeni Safak. Турецкий лидер заявил, что его страну интересует то, как было бы можно обеспечить мир во всем мире. Для этого Эрдоган собирается встретиться в один день Путиным и Зеленским. Целью этих встреч, по словам турецкого президента, является «примирение» сторон. Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран обсуждали спецоперацию РФ по защите Донбасса. По итогам него глава РФ заявил, что Запад в ходе конфликта на Украине показывает свою деструктивную суть, в то время как Россия продолжает показывать свою открытость по переговорам с Киевом.