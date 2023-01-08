08 января 2023
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Бастрыкин поручил выяснить причины инцидента в аэропорту Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств инцидента в аэропорту Перми. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте А. Митину доложить о проверке. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате», — сообщается в ведомстве.

В ходе проверки выявят причины и обстоятельства инцидента. Также будут выяснены вопросы несоблюдения прав пассажиров самолета.

Ранее, 8 января, самолет авиакомпании «Победа» рейсом «Пермь-Москва» занесло на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно выкатилось на примыкающую к ней часть летного поля. Из-за происшествия были задержаны вылеты шести авиарейсов. Пассажиры самолета «Победа» возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств инцидента в аэропорту Перми. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте А. Митину доложить о проверке. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате», — сообщается в ведомстве. В ходе проверки выявят причины и обстоятельства инцидента. Также будут выяснены вопросы несоблюдения прав пассажиров самолета. Ранее, 8 января, самолет авиакомпании «Победа» рейсом «Пермь-Москва» занесло на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно выкатилось на примыкающую к ней часть летного поля. Из-за происшествия были задержаны вылеты шести авиарейсов. Пассажиры самолета «Победа» возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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