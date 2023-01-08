Бастрыкин поручил выяснить причины инцидента в аэропорту Перми

09 января 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств инцидента в аэропорту Перми. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте А. Митину доложить о проверке. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате», — сообщается в ведомстве. В ходе проверки выявят причины и обстоятельства инцидента. Также будут выяснены вопросы несоблюдения прав пассажиров самолета. Ранее, 8 января, самолет авиакомпании «Победа» рейсом «Пермь-Москва» занесло на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно выкатилось на примыкающую к ней часть летного поля. Из-за происшествия были задержаны вылеты шести авиарейсов. Пассажиры самолета «Победа» возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств инцидента в аэропорту Перми. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте А. Митину доложить о проверке. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате», — сообщается в ведомстве. В ходе проверки выявят причины и обстоятельства инцидента. Также будут выяснены вопросы несоблюдения прав пассажиров самолета. Ранее, 8 января, самолет авиакомпании «Победа» рейсом «Пермь-Москва» занесло на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно выкатилось на примыкающую к ней часть летного поля. Из-за происшествия были задержаны вылеты шести авиарейсов. Пассажиры самолета «Победа» возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании.