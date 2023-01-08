Россиянам рассказали, какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

В нынешнем году в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных», — рассказала Лебединская агентству «Прайм».
С февраля минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, также изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей. Кроме того, изменения коснутся объемов пособий и лимитов, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей.
Ранее URA.RU рассказало о том, как получить единую выплату семьям с детьми. Кроме того, в новом Соцфонде озвучили, когда россияне получат первые выплаты по новым пособиям семьям с детьми.
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В нынешнем году в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных», — рассказала Лебединская агентству «Прайм». С февраля минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, также изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей. Кроме того, изменения коснутся объемов пособий и лимитов, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, как получить единую выплату семьям с детьми. Кроме того, в новом Соцфонде озвучили, когда россияне получат первые выплаты по новым пособиям семьям с детьми.