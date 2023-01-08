Россиянам рассказали, какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Экономист Лебединская: в 2023 вырастет размер декретных выплат, маткапитала и выплат по уходу за ребенком

09 января 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

В 2023 году увеличится размер государственных выплат и пособий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нынешнем году в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных», — рассказала Лебединская агентству «Прайм». С февраля минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, также изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей. Кроме того, изменения коснутся объемов пособий и лимитов, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, как получить единую выплату семьям с детьми. Кроме того, в новом Соцфонде озвучили, когда россияне получат первые выплаты по новым пособиям семьям с детьми.

В нынешнем году в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему. Это касается маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных», — рассказала Лебединская агентству «Прайм». С февраля минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, также изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей. Кроме того, изменения коснутся объемов пособий и лимитов, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, как получить единую выплату семьям с детьми. Кроме того, в новом Соцфонде озвучили, когда россияне получат первые выплаты по новым пособиям семьям с детьми.