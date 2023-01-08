На челябинских чиновников завели уголовное дело за исполнение «закона Бурматова»

В администрации Коркино считают, что в точности исполняли инициированный Владимиром Бурматовым закон об обращении с бездомными собаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении чиновников Коркинского муниципального округа (Челябинская область) по указанию главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после нападений на людей бездомных собак. В администрации муниципалитета заявили URA.RU, что ЧП произошли в результате исполнения закона «Об ответственном обращении с животными», принятого по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова.

«В 2021—2022 годах администрацией были заключены контракты на отлов безнадзорных животных. Не менее 100 из них были выпущены обратно. Популяция собак продолжает воспроизводиться, происходят нападения на людей, в том числе детей, представляющие опасность для жизни и здоровья. Таким образом, вследствие выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, существенно нарушены права жителей Коркинского округа на жизнь, здоровье и безопасную среду», — пояснил суть уголовного дела источник URA.RU в правоохранительных округах.

По его словам, соответствующее постановление принято в следственном отделе по Коркино 3 января. Не установленным пока чиновникам и исполнителям муниципальных контрактов инкриминируют ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

«На отлов и временное содержание собак выделяются немалые средства из областного и местного бюджетов. Весь год мы заключаем муниципальные контракты со специализированными службами. Но через несколько дней после отлова, по закону, чипированных животных возвращают на прежнее место. У нас растет число чипированных голодных собак, и проблема становится еще более серьезной», — заявила URA.RU глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

Чип означает, что собаку больше не заберут при отлове, пояснила Лощинина. В результате животные в поисках пищи сбиваются в стаи, становясь очень опасными. Два года подряд коркинская администрация, равно как и власти других челябинских муниципалитетов, просят вышестоящие органы, включая Госдуму, пересмотреть закон, но этого не происходит.

«Год назад в Коркино чипированные собаки напали на девочку, она чудом осталась жива, но серьезно пострадала. На днях произошло несколько нападений чипированных бездомных животных на взрослых и детей. И самое страшное, что мы не можем это предотвратить. Мы очень опасаемся повторения трагедии, но вынуждены полностью исполнять законодательные требования», — добавила Лощинина.

В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Также не взял трубку и Владимир Бурматов, которого считают главным лоббистом закона «Об ответственном обращении с животными».