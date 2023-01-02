Из свердловских аптек пропал популярный бельгийский препарат

Из свердловских аптек пропал «Солу-Кортеф»

В некоторых аптеках региона нет препарата «Солу-Кортеф» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для лечения эндокринных заболеваний стал в дефиците в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Солу-Кортеф». Об этом рассказали читатели URA.RU. Его принимают при первичной или вторичной надпочечниковой недостаточности (гипокортицизм — прим.ред.). Это патологическое состояние, при котором в крови снижается уровень гормонов коры надпочечников.

«„Солу-Кортеф“ очень важный препарат, когда речь идет об эндокринных заболеваниях. В аптеках региона его купить практически невозможно. Еще хуже ситуация обстоит в маленьких городах области», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что не стоит паниковать, ведь лечащий врач сможет подобрать правильную терапию в случае, если какой-то препарат вдруг исчезает из аптек. «Данный препарат достаточно часто назначался врачами. Правда, сейчас данный препарат есть не во всех аптеках. Но я уверена, что паниковать бессмысленно. Все, что нужно сделать пациенту, так это записаться на прием к своему врачу. И уже медик подберет новую терапию», — отметила она.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что некоторые препараты пропали из свердловских аптек. К ним относятся следующие лекарственные препараты: «Золофт», «Гикамтин» , «Деринат», «Флуимуцил» и другие.