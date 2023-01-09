В совете по развитию такси призвали ФАС проверить завышенные цены на поездки в мороз

09 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Заказы не передают водителям для увеличения их стоимости, сказал Владимир Герасименко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба должна обратить внимание на двукратный рост цен на такси в российских регионах и провести проверку. Об этом заявил в беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Моя позиция состоит в том, что если что-то меняется, государство должно вмешиваться, регулировать стоимость или понимать, как она формируется. Как минимум, контролирующий орган в лице ФАС мог проверить формирование этих алгоритмов. Агрегаторы нам говорят, что на основе рыночных цен, спроса и предложения. Но на самом деле, антимонопольная служба в рамках Евразийского экономического союза после проверки пришла к выводу, что им непонятен алгоритм формирования этих тарифов», — сказал Владимир Герасименко. Общественник заподозрил агрегаторов в сговоре. «Если автомобилей мало, а спрос на них растет, то цена должна увеличиваться. Но когда она растет в два — три раза, то это признак монополизации рынка. У нас агрегаторов не много, соответственно, они могут договариваться между собой и монопольно завышать стоимость. Либо они искусственно ограничивают передачу заказа свободным перевозчикам. Мы несколько раз приходили к такому выводу, что свободные машины стоят, а им не передают заказ. Ждут, пока стоимость повысится в несколько раз. Обязанность государства вмешаться и отрегулировать эту стоимость», — отметил собеседник URA.RU. По его словам, необоснованный рост цен на поездки может прекратиться осенью. «Закон о такси вступает в силу 1 сентября. Там стоимость будут формировать перевозчики и передавать агрегаторам. А те уже будут выбирать из тарифного меню, по какой стоимости поедет пассажир. Новый закон должен эту сторону сделать более регулируемой со стороны перевозчика. Государство по-прежнему не будет вмешиваться в тарифообразование, но они хотя бы станут близки к обоснованным по затратам», — заключил Герасименко. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФАС. Ответ ожидается. В ряде российских регионов в первый рабочий день 2023 года россияне заметили двукратный рост стоимости поездки в такси. Так, в Челябинске цены увеличились в два раза. На такие же проблемы пожаловались в Нижневартовске и Сургуте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба должна обратить внимание на двукратный рост цен на такси в российских регионах и провести проверку. Об этом заявил в беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Моя позиция состоит в том, что если что-то меняется, государство должно вмешиваться, регулировать стоимость или понимать, как она формируется. Как минимум, контролирующий орган в лице ФАС мог проверить формирование этих алгоритмов. Агрегаторы нам говорят, что на основе рыночных цен, спроса и предложения. Но на самом деле, антимонопольная служба в рамках Евразийского экономического союза после проверки пришла к выводу, что им непонятен алгоритм формирования этих тарифов», — сказал Владимир Герасименко. Общественник заподозрил агрегаторов в сговоре. «Если автомобилей мало, а спрос на них растет, то цена должна увеличиваться. Но когда она растет в два — три раза, то это признак монополизации рынка. У нас агрегаторов не много, соответственно, они могут договариваться между собой и монопольно завышать стоимость. Либо они искусственно ограничивают передачу заказа свободным перевозчикам. Мы несколько раз приходили к такому выводу, что свободные машины стоят, а им не передают заказ. Ждут, пока стоимость повысится в несколько раз. Обязанность государства вмешаться и отрегулировать эту стоимость», — отметил собеседник URA.RU. По его словам, необоснованный рост цен на поездки может прекратиться осенью. «Закон о такси вступает в силу 1 сентября. Там стоимость будут формировать перевозчики и передавать агрегаторам. А те уже будут выбирать из тарифного меню, по какой стоимости поедет пассажир. Новый закон должен эту сторону сделать более регулируемой со стороны перевозчика. Государство по-прежнему не будет вмешиваться в тарифообразование, но они хотя бы станут близки к обоснованным по затратам», — заключил Герасименко. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФАС. Ответ ожидается. В ряде российских регионов в первый рабочий день 2023 года россияне заметили двукратный рост стоимости поездки в такси. Так, в Челябинске цены увеличились в два раза. На такие же проблемы пожаловались в Нижневартовске и Сургуте.