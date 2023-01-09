Челябинский депутат-фронтовик набирает добровольцев в свою группу разведки

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который в настоящее время находится на фронте, набирает добровольцев среди земляков для службы в его группе разведки. По словам Колесникова, уральцы всегда одними из первых вставали на защиту страны.
«Работы очень много, потому разведывательной группе, которую я возглавляю, нужны еще как минимум 20 добровольцев. Во все времена, когда отечество было в опасности, уральцы первыми становились на его защиту», — написал Колесников в своем telegram-канале.
По словам парламентария, уральцы не только одними из первых вставали на защиту родины, но и всегда сражались там, где приходилось сложнее всего, и побеждали. Он не сомневается, что в этот раз его земляки поступят также.
Для того, чтобы вступить в группу депутата, необходимо связаться с его помощником, и рассказать о себе. Команда Колесникова сама выйдет на связь с кандидатами.
Колесников отправился на фронт вслед за своим коллегой по Госдуме Олегом Голиковым. Депутат также, как и все другие мобилизованные, прошел курсы боевого слаживания и сейчас служит в БАРС «Каскад» в отряде разведки.
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