СК проверяет кафе, где челябинцы заразились гепатитом

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Вопрос об уголовном деле будет решен по результатам проверки СК Фото:

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку по факту заражения вирусным гепатитом посетителей кафе на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проводится проверка по факту поступления в лечебное учреждение местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе. Количество пострадавших уточняется», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки. Контроль над расследованием осуществляет глава СУ СКР по региону Петр Решетников.

Несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А. В управление Роспотребнадзора сообщили, что персонал кафе отстранен от работы, а в самом заведении найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку по факту заражения вирусным гепатитом посетителей кафе на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Проводится проверка по факту поступления в лечебное учреждение местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе. Количество пострадавших уточняется», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки. Контроль над расследованием осуществляет глава СУ СКР по региону Петр Решетников. Несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А. В управление Роспотребнадзора сообщили, что персонал кафе отстранен от работы, а в самом заведении найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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