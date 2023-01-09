СК проверяет кафе, где челябинцы заразились гепатитом

09 января 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Вопрос об уголовном деле будет решен по результатам проверки СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку по факту заражения вирусным гепатитом посетителей кафе на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Проводится проверка по факту поступления в лечебное учреждение местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе. Количество пострадавших уточняется», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки. Контроль над расследованием осуществляет глава СУ СКР по региону Петр Решетников. Несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А. В управление Роспотребнадзора сообщили, что персонал кафе отстранен от работы, а в самом заведении найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку по факту заражения вирусным гепатитом посетителей кафе на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Проводится проверка по факту поступления в лечебное учреждение местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе. Количество пострадавших уточняется», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки. Контроль над расследованием осуществляет глава СУ СКР по региону Петр Решетников. Несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А. В управление Роспотребнадзора сообщили, что персонал кафе отстранен от работы, а в самом заведении найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.