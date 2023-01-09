СК проверяет кафе, где челябинцы заразились гепатитом

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку по факту заражения вирусным гепатитом посетителей кафе на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Проводится проверка по факту поступления в лечебное учреждение местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе. Количество пострадавших уточняется», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.
Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки. Контроль над расследованием осуществляет глава СУ СКР по региону Петр Решетников.
Несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А. В управление Роспотребнадзора сообщили, что персонал кафе отстранен от работы, а в самом заведении найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
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