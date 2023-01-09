В Совфеде допустили участие срочников в СВО

09 января 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Цеков поддержал идею о добровольном участие срочников в спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты-срочники старше 21 года по добровольному согласию и при наличии полугодовой подготовки могли бы участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член Совета федерации по международным делам Сергей Цеков. «Срочники разного возраста бывают: 18 лет, 27 лет. Чем старше срочник, тем он более опытный, вдумчивый, расчетливый. В принципе после определенной подготовки полугодичной можно это делать. Я допускаю участие срочников по добровольному согласию, но тех, кому больше 21 года и тех, кто прошел подготовку минимум полгода», — такое мнение выразил Цеков, слова которого приводит telegram-канал журналиста Юрия Подоляки. Сенатор также сослался на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который выдвинул предложение об увеличении призывного возраста до 21 года. Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО. Согласно его заявлению, солдаты-срочники тоже должны обладать правом принятия участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это напомнил, что любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт и отправиться в зону боевых действий. В декабре Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отмечал, что призванных на срочную службу в рамках осеннего призыва 2022 года не будут направлять в зону СВО, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдаты-срочники старше 21 года по добровольному согласию и при наличии полугодовой подготовки могли бы участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член Совета федерации по международным делам Сергей Цеков. «Срочники разного возраста бывают: 18 лет, 27 лет. Чем старше срочник, тем он более опытный, вдумчивый, расчетливый. В принципе после определенной подготовки полугодичной можно это делать. Я допускаю участие срочников по добровольному согласию, но тех, кому больше 21 года и тех, кто прошел подготовку минимум полгода», — такое мнение выразил Цеков, слова которого приводит telegram-канал журналиста Юрия Подоляки. Сенатор также сослался на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который выдвинул предложение об увеличении призывного возраста до 21 года. Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО. Согласно его заявлению, солдаты-срочники тоже должны обладать правом принятия участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это напомнил, что любой солдат, проходящий срочную службу в армии РФ, может подписать контракт и отправиться в зону боевых действий. В декабре Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отмечал, что призванных на срочную службу в рамках осеннего призыва 2022 года не будут направлять в зону СВО, передает RT.