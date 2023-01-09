09 января 2023

Байден назвал себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден перепутал секретные службы Польши и Украины с «Армией спасения» Фото:

Президент США Джо Байден во время визита в приграничный город Эль-Пасо озвучил, что пребывал «в секретных службах» Польши и Украины. Об этом он сказал одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился.

«Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Джо Байден в ролике BNN Breaking на YouTube. После этого он отметил, что перепутал и имел ввиду благотворительную организацию «Армия спасения».

Это не первый анекдотичный провал Байдена. Ранее президент США назвал украинцев «народом Урана». В сентябре Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом. Рассказывая о своей жене Джилл, политик заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Также он во время поздравления Швейцарии со вступлением в НАТО оговорился и назвал ее Швецией.

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Президент США Джо Байден во время визита в приграничный город Эль-Пасо озвучил, что пребывал «в секретных службах» Польши и Украины. Об этом он сказал одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился. «Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Джо Байден в ролике BNN Breaking на YouTube. После этого он отметил, что перепутал и имел ввиду благотворительную организацию «Армия спасения». Это не первый анекдотичный провал Байдена. Ранее президент США назвал украинцев «народом Урана». В сентябре Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом. Рассказывая о своей жене Джилл, политик заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Также он во время поздравления Швейцарии со вступлением в НАТО оговорился и назвал ее Швецией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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