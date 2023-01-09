Байден назвал себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине

10 января 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Джо Байден перепутал секретные службы Польши и Украины с «Армией спасения» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден во время визита в приграничный город Эль-Пасо озвучил, что пребывал «в секретных службах» Польши и Украины. Об этом он сказал одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился. «Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Джо Байден в ролике BNN Breaking на YouTube. После этого он отметил, что перепутал и имел ввиду благотворительную организацию «Армия спасения». Это не первый анекдотичный провал Байдена. Ранее президент США назвал украинцев «народом Урана». В сентябре Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом. Рассказывая о своей жене Джилл, политик заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Также он во время поздравления Швейцарии со вступлением в НАТО оговорился и назвал ее Швецией.

Президент США Джо Байден во время визита в приграничный город Эль-Пасо озвучил, что пребывал «в секретных службах» Польши и Украины. Об этом он сказал одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился. «Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Джо Байден в ролике BNN Breaking на YouTube. После этого он отметил, что перепутал и имел ввиду благотворительную организацию «Армия спасения». Это не первый анекдотичный провал Байдена. Ранее президент США назвал украинцев «народом Урана». В сентябре Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом. Рассказывая о своей жене Джилл, политик заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Также он во время поздравления Швейцарии со вступлением в НАТО оговорился и назвал ее Швецией.