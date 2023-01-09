09 января 2023

Въезд в Нижний Тагил закрыли из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция перекрыла въезд в город со стороны Южного подъезда Фото:

Госавтоинспекция перекрыла часть Южного подъезда к Нижнему Тагилу (Свердловская область). Причина — очистка дороги от снега. О закрытии движения сообщает ГИБДД региона в telegram-канале.

«Из-за недостатков зимнего содержания на территории Нижнего Тагила перекрыта автодорога Южный подъезд от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении автодороги Екатеринбург — Серов», — рассказали в ГИБДД. Также перекрыт участок автодороги Камышлов — Сухой Лог с 14-го по 37-й километр.

Ранее Госавтоинспекция выступила с обращением к свердловским водителям — их попросили отложить поездки на дальние расстояния, а если отменить поездку нельзя, то следует взять с собой необходимые вещи. В Свердловской области установилась морозная погода — местами температура воздуха опускалась до -40 градусов. Потепление придет в регион к середине недели.

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Госавтоинспекция перекрыла часть Южного подъезда к Нижнему Тагилу (Свердловская область). Причина — очистка дороги от снега. О закрытии движения сообщает ГИБДД региона в telegram-канале. «Из-за недостатков зимнего содержания на территории Нижнего Тагила перекрыта автодорога Южный подъезд от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении автодороги Екатеринбург — Серов», — рассказали в ГИБДД. Также перекрыт участок автодороги Камышлов — Сухой Лог с 14-го по 37-й километр. Ранее Госавтоинспекция выступила с обращением к свердловским водителям — их попросили отложить поездки на дальние расстояния, а если отменить поездку нельзя, то следует взять с собой необходимые вещи. В Свердловской области установилась морозная погода — местами температура воздуха опускалась до -40 градусов. Потепление придет в регион к середине недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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