Владелец «Красного и Белого» с женой оформили гражданство Черногории. Скрин

10 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Сергей Студенников и его супруга стали гражданами Черногории Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Создатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников и его супруга Елена Соболева получили инвестиционное гражданство Черногории. Соответствующий документ опубликован на сайте Черногорского центра гражданского образования. Как следует из документа, обновленный список новых граждан этой европейской страны согласовал премьер Черногории Дритан Абазович — всего в нем 1072 персоны. Соболева и Студенников фигурируют в нем на 91 и 92 позиции. Решение о предоставлении им гражданства балканской страны было принято 20 сентября 2022 года. В пресс-службе «К&Б» на запрос URA.RU сообщили, что не комментируют данную информацию. Первый магазин «Красное & Белое» открылся 11 августа 2006 года в городе Копейске Челябинской области. Через год федеральная сеть насчитывала 38 магазинов. Сейчас торговых точек насчитывается более 13 тысяч, а основатель сети Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов. Сергей Студенников и Елена Соболева появились в списке граждан Черногории под номером 91 и 92 Скрин: сайт Черногорского центра гражданского образования

Создатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников и его супруга Елена Соболева получили инвестиционное гражданство Черногории. Соответствующий документ опубликован на сайте Черногорского центра гражданского образования. Как следует из документа, обновленный список новых граждан этой европейской страны согласовал премьер Черногории Дритан Абазович — всего в нем 1072 персоны. Соболева и Студенников фигурируют в нем на 91 и 92 позиции. Решение о предоставлении им гражданства балканской страны было принято 20 сентября 2022 года. В пресс-службе «К&Б» на запрос URA.RU сообщили, что не комментируют данную информацию. Первый магазин «Красное & Белое» открылся 11 августа 2006 года в городе Копейске Челябинской области. Через год федеральная сеть насчитывала 38 магазинов. Сейчас торговых точек насчитывается более 13 тысяч, а основатель сети Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов.