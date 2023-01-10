В командующие войсками ЦВО прочат освободителя Мариуполя

10 января 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Андрей Мордвичев может возглавить войска ЦВО Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) может стать российский военачальник, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Его кандидатуру сейчас обсуждают в Министерстве обороны, сообщил URA.RU источник в военной структуре. «Одной из возможных кандидатур называется генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Он соответствует должности командующего и по заслугам, и по возрасту. Насколько мне известно, его имя звучит в обсуждениях руководства Минобороны», — рассказал источник. Андрей Мордвичев родился в 1976 году, окончил высшее танковое командное училище. Является выпускником общевойсковой академии имени Фрунзе и академии Генштаба. Новость по теме Генералу Лапину нашли замену на время его отпуска В 2008 году во время грузинско-абхазской войны командовал 28-й мотострелковой бригадой. С апреля 2011 руководил 4-й гвардейской танковой Кантемировской бригадой, с 2012 — командовал 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригадой (дислоцируется в Чебаркуле, Челябинская область). В ходе спецоперации на Украине Андрей Мордвичев был ответственным за освобождение Мариуполя и за взятие «Азовстали», где засели боевики нацбатальонов и иностранные наемники. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова. Как сообщало URA.RU, именно Мордвичев руководил группировкой «Центр» во время спецоперации, когда генерал-полковник Александр Лапин ушел в отпуск. Другой источник URA.RU не смог назвать конкретные фамилии возможных кандидатов на пост командующего войсками ЦВО. Однако собеседник не сомневается, что им станет военный, принимающий участие в спецоперации. «Этот человек сейчас куется на фронте», — уверенно заявил человек, близкий к Минобороны. Ранее стало известно о назначении начальником штаба Сухопутных войск генерала-полковника Александра Лапина. С 2017 года он был командующим войсками ЦВО. На данный момент его обязанности исполняет начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) может стать российский военачальник, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Его кандидатуру сейчас обсуждают в Министерстве обороны, сообщил URA.RU источник в военной структуре. «Одной из возможных кандидатур называется генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Он соответствует должности командующего и по заслугам, и по возрасту. Насколько мне известно, его имя звучит в обсуждениях руководства Минобороны», — рассказал источник. Андрей Мордвичев родился в 1976 году, окончил высшее танковое командное училище. Является выпускником общевойсковой академии имени Фрунзе и академии Генштаба. В 2008 году во время грузинско-абхазской войны командовал 28-й мотострелковой бригадой. С апреля 2011 руководил 4-й гвардейской танковой Кантемировской бригадой, с 2012 — командовал 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригадой (дислоцируется в Чебаркуле, Челябинская область). В ходе спецоперации на Украине Андрей Мордвичев был ответственным за освобождение Мариуполя и за взятие «Азовстали», где засели боевики нацбатальонов и иностранные наемники. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова. Как сообщало URA.RU, именно Мордвичев руководил группировкой «Центр» во время спецоперации, когда генерал-полковник Александр Лапин ушел в отпуск. Другой источник URA.RU не смог назвать конкретные фамилии возможных кандидатов на пост командующего войсками ЦВО. Однако собеседник не сомневается, что им станет военный, принимающий участие в спецоперации. «Этот человек сейчас куется на фронте», — уверенно заявил человек, близкий к Минобороны. Ранее стало известно о назначении начальником штаба Сухопутных войск генерала-полковника Александра Лапина. С 2017 года он был командующим войсками ЦВО. На данный момент его обязанности исполняет начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.