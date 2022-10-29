Генералу Лапину нашли замену на время его отпуска

Приказа об отстранении Александра Лапина, с первых дней СВО находящегося на передовой, нет, уточнил источник Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководить группировкой «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — но только во время отпуска генерал-полковника, Героя России Александра Лапина, командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU рассказал источник в Минобороны, комментируя публикации в Telegram.

Вечером 30 октября анонимный канал BRIEF (310 тысяч подписчиков) написал: «Пост командующего Центральным военным округом занял генерал Андрей Мордвичев». Похожее сообщение накануне вышло в telegram-канале Ольги Курлаевой (15,7 тысячи) — корреспондента ВГТРК: «Временно на место генерала Лапина поставили Андрея Мордвичева».

«Мордвичев назначен врио командующего группировкой „Центр“, командующим войсками ЦВО остается генерал Лапин. Как только у него закончится отпуск, он вернется к выполнению боевых задач во главе „Центра“», — объяснил источник URA.RU, подчеркнув, что приказа об отстранении Лапина, по его данным, нет.

Неофициальную информацию об отставке военачальника вечером 29 октября распространил ряд крупных telegram-каналов, ведущих оперативные военные сводки, а также ЧГТРК «Грозный» (интересно в этой связи, что Лапина ранее публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров). Позднее об отстранения Лапина от командования написал РБК со ссылкой на источник. Собеседник URA.RU в Минобороны при этом заявил, что Лапин, с первых дней спецоперации находящийся на передовой, взял трехнедельный отпуск. И предполагается, что две из этих трех недель генерал потратит на то, чтобы поправить здоровье. Лапин, по данным URA.RU, уже прилетел в Екатеринбург, где находится штаб ЦВО.

Второй источник агентства в то же время говорил, что, по его данным, рапорт Лапиным все же написан, и к командованию «Центром» он не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — комментировал третий собеседник.

Источник URA.RU, сообщивший о временном назначении Мордвичева, назвал его «заместителем командующего восками Южного военного округа (ЮВО) в зоне спецоперации». На официальном сайте ЮВО такой информации нет, а в СМИ Мордвичев ранее упоминался только как командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО.

URA.RU направило запросы в пресс-службы ЦВО и Минобороны РФ. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят.