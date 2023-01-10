Президент Эстонии пообещал оказать Украине «максимальную» помощь

Президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией. Об этом рассказал сам украинский лидер.
«Обсудил оборонительную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины», — написал Зеленский на совей странице в социальной сети.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью. США поставляют оружие Украине беспрецедентно быстро, но Зеленский требует большего, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает телеканал 360. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Сейчас на фронте ВС РФ приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного, об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
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Президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Обсудил оборонительную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины», — написал Зеленский на совей странице в социальной сети. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью. США поставляют оружие Украине беспрецедентно быстро, но Зеленский требует большего, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает телеканал 360. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Сейчас на фронте ВС РФ приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного, об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.