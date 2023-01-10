10 января 2023

Президент Эстонии пообещал оказать Украине «максимальную» помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский выпросил у Эстонии новую военную помощь для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией. Об этом рассказал сам украинский лидер.

«Обсудил оборонительную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины», — написал Зеленский на совей странице в социальной сети.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью. США поставляют оружие Украине беспрецедентно быстро, но Зеленский требует большего, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает телеканал 360. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Сейчас на фронте ВС РФ приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного, об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Обсудил оборонительную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины», — написал Зеленский на совей странице в социальной сети. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью. США поставляют оружие Украине беспрецедентно быстро, но Зеленский требует большего, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает телеканал 360. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Сейчас на фронте ВС РФ приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного, об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...