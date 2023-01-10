10 января 2023
09 января 2023

У жителей Лабытнанги появится 4 варианта по улучшению жилищных условий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Лабытнанги в 2023 году введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в 2023 году введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

«В наступившем году строители планируют ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. В Лабытнанги: 4-х этажный дом в границах улиц Первомайская — Заполярная — Октябрьская — Новая и 5-ти этажный по Первомайской», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что в Харпе почти готовы два новых дома. Новое жилье планируется для расселения аварийных домов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО построены дома первые арендные дома. Квартиры в новостройках будут предназначены для востребованных специалистов.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Лабытнанги (ЯНАО) в 2023 году введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Об этом говорится на официальном сайте администрации города. «В наступившем году строители планируют ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. В Лабытнанги: 4-х этажный дом в границах улиц Первомайская — Заполярная — Октябрьская — Новая и 5-ти этажный по Первомайской», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что в Харпе почти готовы два новых дома. Новое жилье планируется для расселения аварийных домов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО построены дома первые арендные дома. Квартиры в новостройках будут предназначены для востребованных специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...