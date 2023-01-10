В Лабытнанги (ЯНАО) в 2023 году введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.
«В наступившем году строители планируют ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. В Лабытнанги: 4-х этажный дом в границах улиц Первомайская — Заполярная — Октябрьская — Новая и 5-ти этажный по Первомайской», — говорится в сообщении.
Также в информации указано, что в Харпе почти готовы два новых дома. Новое жилье планируется для расселения аварийных домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО построены дома первые арендные дома. Квартиры в новостройках будут предназначены для востребованных специалистов.
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