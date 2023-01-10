В Пермском крае намечается первая отставка мэра в 2023 году

11 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В администрации губернатора Прикамья начали подыскивать замену Андрею Родыгину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главе Кизела (Пермский край) Андрею Родыгину грозит отставка из-за транспортного коллапса, произошедшего в начале года. Администрацией губернатора края ведется проверка действий мэра. Одновременно с этим начата процедура поиска кандидатов на место будущего главы территории. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации. Новость по теме Мэра Кизела ждет проверка от администрации губернатора Пермского края «И.о. главы администрации губернатора Александр Смертин поручил начальнику департамента администрации губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Андрею Ганзию поехать в Кизел, и вести там переговоры по поиску нового главы», — пояснил источник. В пресс-службе главы Прикамья URA.RU подтвердили, что губернатор Дмитрий Махонин инициировал проверку действий Родыгина после скандала с прекращением пассажирских перевозок. «Проверка действий главы Кизеловского городского округа Андрея Родыгина по поручению губернатора Дмитрия Махонина ведется. Соответствующие выводы обязательно будут сделаны», — сообщали в пресс-службе. Родыгин возглавил Кизел в 2018 году, в 2023 году у чиновника истекает срок полномочий. По мнению источника агентства в политэлитах региона, контракт с ним продлен не будет. Автобусное сообщение в Кизеле прекратилось 8 января из-за завершившегося контракта перевозчика с мэрией на осуществление пассажирских перевозок. Новый конкурс администрация Кизела провести не успела. В ситуацию пришлось оперативно вмешаться Махонину, после чего стало известно, что автобусное сообщение в территории будет возобновлено. Действиям главы Кизела также была дана оценка со стороны краевой прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Кизела (Пермский край) Андрею Родыгину грозит отставка из-за транспортного коллапса, произошедшего в начале года. Администрацией губернатора края ведется проверка действий мэра. Одновременно с этим начата процедура поиска кандидатов на место будущего главы территории. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации. «И.о. главы администрации губернатора Александр Смертин поручил начальнику департамента администрации губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Андрею Ганзию поехать в Кизел, и вести там переговоры по поиску нового главы», — пояснил источник. В пресс-службе главы Прикамья URA.RU подтвердили, что губернатор Дмитрий Махонин инициировал проверку действий Родыгина после скандала с прекращением пассажирских перевозок. «Проверка действий главы Кизеловского городского округа Андрея Родыгина по поручению губернатора Дмитрия Махонина ведется. Соответствующие выводы обязательно будут сделаны», — сообщали в пресс-службе. Родыгин возглавил Кизел в 2018 году, в 2023 году у чиновника истекает срок полномочий. По мнению источника агентства в политэлитах региона, контракт с ним продлен не будет. Автобусное сообщение в Кизеле прекратилось 8 января из-за завершившегося контракта перевозчика с мэрией на осуществление пассажирских перевозок. Новый конкурс администрация Кизела провести не успела. В ситуацию пришлось оперативно вмешаться Махонину, после чего стало известно, что автобусное сообщение в территории будет возобновлено. Действиям главы Кизела также была дана оценка со стороны краевой прокуратуры.