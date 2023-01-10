Мэра Кизела ждет проверка от администрации губернатора Пермского края

Вслед за прокурорской Андрея Родыгина ждет губернаторская проверка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Действия главы Кизела Андрея Родыгина, который допустил прекращение работы городского общественного транспорта, проверит комиссия администрации губернатора Пермского края. Такое поручение глава региона Дмитрий Махонин.

«Губернатор поручил и. о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину провести проверку действий главы Кизела Андрея Родыгина», — говорится на сайте главы региона. По словам Махонина, торги на пассажирские перевозки нужно проводить заранее, а не объявлять их в конце года перед каникулами.

Ранее рассказывало URA.RU, в Кизеле перевозчик прекратил работу городских автобусов, так как его контракт с мэрией истек 8 января. Новые торги, объявленные 27 декабря, чиновники провести не успели, поэтому жители остались без общественного транспорта. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору и прокуратуре. В итоге удалось решить проблему — до проведения новых торгов маршруты продолжит обслуживать прежний перевозчик.