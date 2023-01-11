Вован и Лексус разоблачили, как члены СПЧ ООН собирают фейки о ВС РФ

СПЧ ООН приняли фейк о насилии солдата, который подготовили Вован и Лексус

11 января 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

В СПЧ ООН приняли за правду подготовленный фейк об армии России Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились в СПЧ ООН, чтобы те разобрались в насилии украинского военного солдатом России. Эту новость шутники выдумали. Организация не стала проверять информацию и сразу приняла все за правду. Об этом рассказал Столяров. «Они привыкли работать по заранее написанной программе, по согласованным штампам», — отметил Лексус» — рассказал Столяров. Его слова приводит телеканал «Рен ТВ». Цель звонка в СПЧ ООН заключалась в том, чтобы рассказать о якобы насилии со стороны российского солдата украинского. Напарник Владимира отметил, что члены комиссии не стали даже собирать данные и доказательства по их заявлениям. Они приняли все на честное слово. Пранкеры таким образом хотели проверить то, как СПЧ ООН проводит расследования, которые потом публикуются. По словам шутников такая организация превратилась в политический орган и не соблюдает процессуальные правила.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились в СПЧ ООН, чтобы те разобрались в насилии украинского военного солдатом России. Эту новость шутники выдумали. Организация не стала проверять информацию и сразу приняла все за правду. Об этом рассказал Столяров. «Они привыкли работать по заранее написанной программе, по согласованным штампам», — отметил Лексус» — рассказал Столяров. Его слова приводит телеканал «Рен ТВ». Цель звонка в СПЧ ООН заключалась в том, чтобы рассказать о якобы насилии со стороны российского солдата украинского. Напарник Владимира отметил, что члены комиссии не стали даже собирать данные и доказательства по их заявлениям. Они приняли все на честное слово. Пранкеры таким образом хотели проверить то, как СПЧ ООН проводит расследования, которые потом публикуются. По словам шутников такая организация превратилась в политический орган и не соблюдает процессуальные правила.