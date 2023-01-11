Вован и Лексус разоблачили, как члены СПЧ ООН собирают фейки о ВС РФ

СПЧ ООН приняли фейк о насилии солдата, который подготовили Вован и Лексус
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В СПЧ ООН приняли за правду подготовленный фейк об армии России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились в СПЧ ООН, чтобы те разобрались в насилии украинского военного солдатом России. Эту новость шутники выдумали. Организация не стала проверять информацию и сразу приняла все за правду. Об этом рассказал Столяров.

«Они привыкли работать по заранее написанной программе, по согласованным штампам», — отметил Лексус» — рассказал Столяров. Его слова приводит телеканал «Рен ТВ». Цель звонка в СПЧ ООН заключалась в том, чтобы рассказать о якобы насилии со стороны российского солдата украинского.

Напарник Владимира отметил, что члены комиссии не стали даже собирать данные и доказательства по их заявлениям. Они приняли все на честное слово.

Пранкеры таким образом хотели проверить то, как СПЧ ООН проводит расследования, которые потом публикуются. По словам шутников такая организация превратилась в политический орган и не соблюдает процессуальные правила.

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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились в СПЧ ООН, чтобы те разобрались в насилии украинского военного солдатом России. Эту новость шутники выдумали. Организация не стала проверять информацию и сразу приняла все за правду. Об этом рассказал Столяров. «Они привыкли работать по заранее написанной программе, по согласованным штампам», — отметил Лексус» — рассказал Столяров. Его слова приводит телеканал «Рен ТВ». Цель звонка в СПЧ ООН заключалась в том, чтобы рассказать о якобы насилии со стороны российского солдата украинского. Напарник Владимира отметил, что члены комиссии не стали даже собирать данные и доказательства по их заявлениям. Они приняли все на честное слово. Пранкеры таким образом хотели проверить то, как СПЧ ООН проводит расследования, которые потом публикуются. По словам шутников такая организация превратилась в политический орган и не соблюдает процессуальные правила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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