США с друзьями обсуждают новый удар по экономике РФ

США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«На встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты. <…> США и их союзники готовят следующий пакет санкций», — пишут авторы газеты. Уточняется, что западные страны стремятся ограничить экспорт российской нефти.
США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как последняя начала проводить спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ. Сам президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия разрушила западные ожидания от санкций.
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США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «На встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты. <…> США и их союзники готовят следующий пакет санкций», — пишут авторы газеты. Уточняется, что западные страны стремятся ограничить экспорт российской нефти. США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как последняя начала проводить спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ. Сам президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия разрушила западные ожидания от санкций.