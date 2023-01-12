США с друзьями обсуждают новый удар по экономике РФ

The Wall Street Journal: США и их союзники готовят новый пакет санкций против РФ

12 января 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

США вместе с союзниками готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ, пишет The Wall Street Journal Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «На встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты. <…> США и их союзники готовят следующий пакет санкций», — пишут авторы газеты. Уточняется, что западные страны стремятся ограничить экспорт российской нефти. США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как последняя начала проводить спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ. Сам президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия разрушила западные ожидания от санкций.

США и представители союзных стран обсудили возможность введения новых экономических санкций в отношении нефтяной промышленности РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «На встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты. <…> США и их союзники готовят следующий пакет санкций», — пишут авторы газеты. Уточняется, что западные страны стремятся ограничить экспорт российской нефти. США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как последняя начала проводить спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ. Сам президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия разрушила западные ожидания от санкций.