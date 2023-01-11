Акционер уральского титанового гиганта попал в рейтинг Forbes из-за иностранных активов

Миллиардер Михаил Шелков, владеющий 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», попал в топ новых собственников иностранных компаний в России от Forbes. Он занял 24-ю строчку.
Попадание в рейтинг Шелкову обеспечила покупка активов американской компании Arconic. Валовая прибыль составила 7,9 млрд рублей. Всего в рейтинг попали 25 новых собственников иностранных компаний — люди и предприятия. Первое место занял президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, купивший Росбанк и страховые компании Societe Generale в России.
Ранее URA.RU сообщало, что Шелков попал в еще один рейтинг Forbes. Его назвали самым разбогатевшим российских миллиардеров по итогам 2022 года.
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