Советник Пушилина раскрыл большую цель ВС РФ после победы в Соледаре

Советник Пушилина Гагин: после победы в Соледаре армия РФ будет наращивать силы в направлении Бахмута
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Соледаре уже уничтожено пять бригад ВСУ, заявил помощник Дениса Пушилина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После взятия Соледара, Вооруженные силы РФ будут наращивать свои силы в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Российские силы после взятия Соледара будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска», — уточнил советник в эфире телеканала «Россия 1». Подчеркивается, что в Соледаре уже уничтожено пять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с нескольких сторон. При этом сообщалось, что украинские подразделения бегут из города.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек, заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов.

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После взятия Соледара, Вооруженные силы РФ будут наращивать свои силы в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Российские силы после взятия Соледара будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска», — уточнил советник в эфире телеканала «Россия 1». Подчеркивается, что в Соледаре уже уничтожено пять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны РФ уточнили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с нескольких сторон. При этом сообщалось, что украинские подразделения бегут из города. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек, заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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