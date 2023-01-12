Советник Пушилина раскрыл большую цель ВС РФ после победы в Соледаре

После взятия Соледара, Вооруженные силы РФ будут наращивать свои силы в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Российские силы после взятия Соледара будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска», — уточнил советник в эфире телеканала «Россия 1». Подчеркивается, что в Соледаре уже уничтожено пять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек, заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов.
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После взятия Соледара, Вооруженные силы РФ будут наращивать свои силы в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Российские силы после взятия Соледара будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска», — уточнил советник в эфире телеканала «Россия 1». Подчеркивается, что в Соледаре уже уничтожено пять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны РФ уточнили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с нескольких сторон. При этом сообщалось, что украинские подразделения бегут из города. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек, заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов.