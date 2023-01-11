11 января 2023

Министр просвещения России пообещал Шумкову приехать в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, кетово, школа, кетовская школа
Кетовскую школу планирует посетить министр Кравцов Фото:

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову в этом году приехать в кетовскую школу. Об этом он заявил 12 января во время официального открытия школы, передает корреспондент URA.RU. Министр по телемосту поприветствовал собравшихся в актовом зале школы.

«Вадим Михайлович, мы с вами договорились, что обязательно приеду и посещу школу, пообщаемся с учителями. Это обязательно реализую в этом году», — заявил он во время телемоста. Кравцов поздравил всех жителей села с официальным открытием школы и пожелал ее ученикам хорошей учебы.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово 12 января официально открыли новую школу. Министр Кравцов принимал участие в церемонии в онлайн-режиме. Школу в селе Кетово построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. Перед выкупом состояние школы проверил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову в этом году приехать в кетовскую школу. Об этом он заявил 12 января во время официального открытия школы, передает корреспондент URA.RU. Министр по телемосту поприветствовал собравшихся в актовом зале школы. «Вадим Михайлович, мы с вами договорились, что обязательно приеду и посещу школу, пообщаемся с учителями. Это обязательно реализую в этом году», — заявил он во время телемоста. Кравцов поздравил всех жителей села с официальным открытием школы и пожелал ее ученикам хорошей учебы. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово 12 января официально открыли новую школу. Министр Кравцов принимал участие в церемонии в онлайн-режиме. Школу в селе Кетово построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. Перед выкупом состояние школы проверил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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