Скандальная история с дракой сотрудниц курганской полиции завершилась в суде

Суд признал законным увольнение сотрудницы курганской полиции после скандальной драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УМВД РФ по Курганской области уволило сотрудницу отдела полиции «Куртамышский», устроившую драку с коллегами из-за начальника, и защитило законность приказа в суде. Решение суда размещено на сайте УМВД области.

«Проверяя законность и обоснованность увольнения Н., суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что установленные служебной проверкой факты в их совокупности свидетельствуют о совершении <…> проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — говорится в решении Седьмого кассационного суда. Разбирательства после увольнения длились около полугода. За это время трудовой спор прошел через три судебных инстанции.

Уволенная женщина настаивала, что в отношении нее нельзя было проводить проверку после конфликта из-за нахождения в декретном отпуске. Также у нее взяли объяснения сразу вскоре после драки в отделе, а не после приказа о проведении проверки инцидента. Куртамышский районный суд в феврале прошлого года восстановил женщину на службе. В мае апелляционное заседание областного суда отменило данное решение. Седьмой кассационный суд в августе 2022 года подтвердил законность апелляционного решения и проведенной проверки УМВД.

В материалах дела указано, что «основанием к увольнению Н. послужило ее поведение, выразившееся в высказывании слов угрозы в адрес сотрудника ОВД, оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников». По мнению суда, заключение проверки верно расценило такое поведение, как нарушающее «установленные законом требования к служебному поведению сотрудника, что <…> наносит урон авторитету органов внутренних дел».

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницы МО МВД «Куртамышский» подрались на почве ревности из-за начальника отдела. Конфликт с участием четырех женщин возник, когда сожительница начальника пришла в полицию с молотком на разборки с соперницей. После драки организовали проверку, а вскоре в Куртамыше назначили нового начальника полиции.