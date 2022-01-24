Новый начальник появился в межмуниципальном отделе МВД России «Куртамышский» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником Куртамышского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) назначили Андрея Баринова. Данная информация была 25 января размещена на сайте областного УМВД. Ранее в отделе произошла драка между сотрудницами.

«На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Куртамышский“ назначен подполковник полиции Андрей Валерьевич Баринов. Сегодня заместитель начальника регионального УМВД полковник полиции Александр Воронежский представил личному составу, руководителям силовых ведомств и администрации района вновь назначенного руководителя отдела», — указано в сообщении.

Баринов начал служить в Кургане в 2007 году. С 2020 по 2022 год он был заместителем начальника отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану.

В декабре 2021 года в Куртамышском межмуниципальном отделе полиции подрались сотрудницы. По одной из версий, конфликт произошел из-за ревности, а по другой — причиной могла стать новая должность одной из сотрудниц. В МВД по этому факту прошла служебная проверка. Бывшего руководителя отдела Сергея Сединкина, по данным источника URA.RU, отстранили от работы на время служебной проверки. В это время отдел временно возглавлял Виталий Тетерин.

Нового руководителя отдела Андрея Баринова 25 января представили личному составу Фото: сайт УМВД России по Курганской области

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