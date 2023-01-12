Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ при бегстве из Соледара оставили ловушки для армии РФ

12 января 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

За Соледар ранее велись ожесточенные бои (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бежавшие из Соледара подразделения ВСУ заминировали почти каждое здание в городе. Об этом рассказал один из участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Когда ВСУ отходили, они практически все здания в Соледаре заминировали. Когда наши входили в подъезды, то обнаруживали следы „инженерки“, на дверях были установлены растяжки. ВСУ бросили свои позиции, бежали и оставили после себя „сюрпризы“ разного характера», — рассказал военнослужащий в беседе ФАН. Боец ЧВК добавил, что военные Украины обстреливают город при помощи артиллерийских орудий. Их не смущает, что там остались мирные жители. Другой собеседник агентства рассказал, что оборонявшиеся формирования до последнего пытались удержать Соледар. «Обороняться легче, чем штурмовать — это закон войны», — подчеркнул он. О том, что Соледар полностью освобожден от ВСУ и территория зачищена заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 11 января. За город велись ожесточенные бои. В Кремле отмечали героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в операции по освобождению. После президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что ему необходима победа в Соледаре. По его словам, ВСУ предпримут максимум усилий для совершения неистовых атак на армию РФ.

Бежавшие из Соледара подразделения ВСУ заминировали почти каждое здание в городе. Об этом рассказал один из участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Когда ВСУ отходили, они практически все здания в Соледаре заминировали. Когда наши входили в подъезды, то обнаруживали следы „инженерки“, на дверях были установлены растяжки. ВСУ бросили свои позиции, бежали и оставили после себя „сюрпризы“ разного характера», — рассказал военнослужащий в беседе ФАН. Боец ЧВК добавил, что военные Украины обстреливают город при помощи артиллерийских орудий. Их не смущает, что там остались мирные жители. Другой собеседник агентства рассказал, что оборонявшиеся формирования до последнего пытались удержать Соледар. «Обороняться легче, чем штурмовать — это закон войны», — подчеркнул он. О том, что Соледар полностью освобожден от ВСУ и территория зачищена заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 11 января. За город велись ожесточенные бои. В Кремле отмечали героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в операции по освобождению. После президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что ему необходима победа в Соледаре. По его словам, ВСУ предпримут максимум усилий для совершения неистовых атак на армию РФ.