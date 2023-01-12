Fox News: Вашингтон совершает преступления ради Украины

13 января 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Американский журналист Такер Карлсон считает помощь США Украине преступлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Денежные траты на Украину в большем размере, чем на США — это преступление, и некоторые члены конгресса США начинают осознавать это. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Против нашей страны совершается преступление Демократической партией при участии республиканцев. <…> Вы потратили сто млрд долларов на Украину, а после говорите, что она проигрывает. Куда делись все эти деньги? Этого знать вам нельзя», — сказал журналист, запись эфира опубликована на youtube-канале СМИ. Также Такер Карлсон назвал «безумием» заявление президента США Джо Байдена об отправке новой помощи Киеву. «Думаю, что люди на этом наживаются, поэтому Вашингтон это поддерживает», — заявил ведущий. Он считает, что цена такой поддержки для США — серьезная. Ранее URA.RU сообщало, что в Конгрессе США назвали Украину 51-м американским штатом. Таким образом, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет поддержки Украины. Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год, сумма которого оказалась рекордной для страны и составила 858 миллиардов долларов. В Великобритании также отметили, что помощь США Украине разоряет Европу, лишая ее возможности поставок нефти из РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Денежные траты на Украину в большем размере, чем на США — это преступление, и некоторые члены конгресса США начинают осознавать это. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Против нашей страны совершается преступление Демократической партией при участии республиканцев. <…> Вы потратили сто млрд долларов на Украину, а после говорите, что она проигрывает. Куда делись все эти деньги? Этого знать вам нельзя», — сказал журналист, запись эфира опубликована на youtube-канале СМИ. Также Такер Карлсон назвал «безумием» заявление президента США Джо Байдена об отправке новой помощи Киеву. «Думаю, что люди на этом наживаются, поэтому Вашингтон это поддерживает», — заявил ведущий. Он считает, что цена такой поддержки для США — серьезная. Ранее URA.RU сообщало, что в Конгрессе США назвали Украину 51-м американским штатом. Таким образом, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет поддержки Украины. Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год, сумма которого оказалась рекордной для страны и составила 858 миллиардов долларов. В Великобритании также отметили, что помощь США Украине разоряет Европу, лишая ее возможности поставок нефти из РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.