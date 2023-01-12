«Коммерсант»: Россия планирует возобновить поставки электроэнергии в Европу 13 января 2023 в 04:25 Размер текста - 17 + Россия сохранила возможности поставок энергии в Прибалтику и Финляндию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО». «Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ». Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России. Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО». «Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ». Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям