«Коммерсант»: Россия планирует возобновить поставки электроэнергии в Европу

Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО».
«Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ».
Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России.
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Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО». «Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ». Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России.