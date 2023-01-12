12 января 2023

«Коммерсант»: Россия планирует возобновить поставки электроэнергии в Европу

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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, лэп, линии электропередач, электричество
Россия сохранила возможности поставок энергии в Прибалтику и Финляндию Фото:
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Газовый кризис в Европе

Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО».

«Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ».

Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России.

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Поставки российской электроэнергии в Европу могут быть возобновлены в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает монополист на экспорт электричества «Интер РАО». «Техническая возможность для поставок сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта. [Не исключено] восстановление экспорта в Прибалтику и Финляндию в среднесрочной перспективе», — передает сообщение «Интер РАО» «Коммерсантъ». Ранее URA.RU рассказало, что в Европе могут произойти веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок энергоносителей из России. Власти Молдовы пошли на экстренные закупки ресурса из-за сложившегося дефицита. Ранее глава ЕС Жозеп Боррель открыто признал, что благополучие стран ЕС во многом зависело от импорта дешевой электроэнергии из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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