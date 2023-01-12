Курганский тюремщик из скандальной колонии попал под следствие

СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело на сотрудника ИК-2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудника исправительной колонии №2 задержали при попытке пронести на территорию учреждения запрещенные предметы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области. Ранее в данной колонии проходили обыски среди заключенных и тюремщиков.

«По данным следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2, действуя по договоренности с одним из осужденных, совершил действия, направленные на сбыт данному гражданину предметов, запрещенных на территории колонии. 12 января 2023 года сотрудник УФСИН пронес на территорию учреждения сотовые телефоны, сим-карты к ним и был задержан сотрудниками собственной безопасности ведомства», — говорится в сообщении. Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, идет сбор доказательной базы. Также устанавливаются иные возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в Кургане задержали замначальника одной из колоний по подозрению в превышении полномочий. Его арест связывали с задержанием другого офицера УФСИН. В ведомстве данную информацию не подтвердили. Также сообщалось, что сотрудника ИК-2 отправили в СИЗО после драки с коллегой. Позже источники сообщали, что его арестовали из-за того, что он якобы пытался пресечь коррупцию в колонии.