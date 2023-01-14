Экс-маршал авиации призвал Запад отдать Киеву всю технику ради победы над РФ

Запад полностью вовлечен в российско-украинский конфликт, и для победы над Россией в нем должен передать Украине всю технику. С таким мнением выступил маршал авиации британской армии в отставке и экс-начальник оперативного отдела штаба обороны Великобритании Эдвард Стрингер.
«Россия бросила перчатку Западу. И хотя наши войска там не воюют, мы полностью вовлечены в этот конфликт, и мы должны предоставить [Украине] технику, чтобы победить в нем», — сказал Эдвард Стрингер в разговоре с изданием The Wall Street Journal. По словам экс-начальника штаба обороны Великобритании, Западу следует резко усилить помощь Украине и отказаться от чрезмерной осторожности в вопросе поддержки украинской стороны. «Продолжая капельно кормить Украину [оружием] ровно столько, чтобы она не проиграла, Запад просто продлевает конфликт», — заключил Стрингер.
Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине основные боевые танки. По словам британских властей, такая мера помощи украинской стороне даст украинцам возможность изменить ход боевых действий, отмечает «Национальная служба новостей».
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Запад полностью вовлечен в российско-украинский конфликт, и для победы над Россией в нем должен передать Украине всю технику. С таким мнением выступил маршал авиации британской армии в отставке и экс-начальник оперативного отдела штаба обороны Великобритании Эдвард Стрингер. «Россия бросила перчатку Западу. И хотя наши войска там не воюют, мы полностью вовлечены в этот конфликт, и мы должны предоставить [Украине] технику, чтобы победить в нем», — сказал Эдвард Стрингер в разговоре с изданием The Wall Street Journal. По словам экс-начальника штаба обороны Великобритании, Западу следует резко усилить помощь Украине и отказаться от чрезмерной осторожности в вопросе поддержки украинской стороны. «Продолжая капельно кормить Украину [оружием] ровно столько, чтобы она не проиграла, Запад просто продлевает конфликт», — заключил Стрингер. Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине основные боевые танки. По словам британских властей, такая мера помощи украинской стороне даст украинцам возможность изменить ход боевых действий, отмечает «Национальная служба новостей».