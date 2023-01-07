Экс-советник ЦРУ: США способны на глупость из-за Украины

США могут пойти на глупость, продолжив эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning.
Он отметил, что Россия и Украина не собираются отступать от своих целей. США также настаивают, что будут помогать Украине вооружением сколько потребуется.
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США могут пойти на глупость, продолжив эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. «Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning. Он отметил, что Россия и Украина не собираются отступать от своих целей. США также настаивают, что будут помогать Украине вооружением сколько потребуется. Переговорам между Украиной и Россией мешает военная поддержка и антироссийские санкции, сообщило издание Independent Online. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключение соглашений с Россией не поможет решить конфликт. При этом в Кремле считают, что спецоперация должна закончиться долгосрочным миром. Профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид призвал решить ситуацию так, чтобы урегулирование было более прочным, чем обычное перемирие.