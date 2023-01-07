Экс-советник ЦРУ: США способны на глупость из-за Украины

Экс-советник ЦРУ предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

08 января 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Стороны конфликта на Украине не готовы отступать, заявил Джеймс Рикардс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут пойти на глупость, продолжив эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. «Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning . Он отметил, что Россия и Украина не собираются отступать от своих целей. США также настаивают, что будут помогать Украине вооружением сколько потребуется. Переговорам между Украиной и Россией мешает военная поддержка и антироссийские санкции, сообщило издание Independent Online. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключение соглашений с Россией не поможет решить конфликт. При этом в Кремле считают, что спецоперация должна закончиться долгосрочным миром. Профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид призвал решить ситуацию так, чтобы урегулирование было более прочным, чем обычное перемирие.

США могут пойти на глупость, продолжив эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. «Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — приводит слова Рикардса Daily Reckoning. Он отметил, что Россия и Украина не собираются отступать от своих целей. США также настаивают, что будут помогать Украине вооружением сколько потребуется. Переговорам между Украиной и Россией мешает военная поддержка и антироссийские санкции, сообщило издание Independent Online. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключение соглашений с Россией не поможет решить конфликт. При этом в Кремле считают, что спецоперация должна закончиться долгосрочным миром. Профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид призвал решить ситуацию так, чтобы урегулирование было более прочным, чем обычное перемирие.