Военный аналитик Бартош: НАТО отказало Польше в военной поддержке на Украине

15 января 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Польша сосредотачивает войска на границе с Белоруссией, сказал Александр Бартош Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не будет помогать Польше, если она решит воплотить свои планы по вторжению на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Польша провела мобилизацию, дополнительно продолжает сосредоточение своих войск на границе с Белоруссией. Они угрожают Белоруссии. Известно, что поляки могут действовать не всегда рационально. Тут ничего исключать нельзя. В НАТО Польше уже дали понять, что если вы начнете вторжение на Украину и получите по заслугам, то альянс не считает себя обязанным оказывать вам помощь и содействие в рамках пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства по коллективной обороне», — сказал Александр Бартош. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов спрогнозировал ввод польских войск на Украину. Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО.

НАТО не будет помогать Польше, если она решит воплотить свои планы по вторжению на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Польша провела мобилизацию, дополнительно продолжает сосредоточение своих войск на границе с Белоруссией. Они угрожают Белоруссии. Известно, что поляки могут действовать не всегда рационально. Тут ничего исключать нельзя. В НАТО Польше уже дали понять, что если вы начнете вторжение на Украину и получите по заслугам, то альянс не считает себя обязанным оказывать вам помощь и содействие в рамках пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства по коллективной обороне», — сказал Александр Бартош. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов спрогнозировал ввод польских войск на Украину. Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО.