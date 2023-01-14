14 января 2023

Военный аналитик Бартош: НАТО отказало Польше в военной поддержке на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Польша сосредотачивает войска на границе с Белоруссией, сказал Александр Бартош Фото:
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НАТО не будет помогать Польше, если она решит воплотить свои планы по вторжению на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Польша провела мобилизацию, дополнительно продолжает сосредоточение своих войск на границе с Белоруссией. Они угрожают Белоруссии. Известно, что поляки могут действовать не всегда рационально. Тут ничего исключать нельзя. В НАТО Польше уже дали понять, что если вы начнете вторжение на Украину и получите по заслугам, то альянс не считает себя обязанным оказывать вам помощь и содействие в рамках пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства по коллективной обороне», — сказал Александр Бартош.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов спрогнозировал ввод польских войск на Украину. Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО.

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НАТО не будет помогать Польше, если она решит воплотить свои планы по вторжению на Украину. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Польша провела мобилизацию, дополнительно продолжает сосредоточение своих войск на границе с Белоруссией. Они угрожают Белоруссии. Известно, что поляки могут действовать не всегда рационально. Тут ничего исключать нельзя. В НАТО Польше уже дали понять, что если вы начнете вторжение на Украину и получите по заслугам, то альянс не считает себя обязанным оказывать вам помощь и содействие в рамках пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства по коллективной обороне», — сказал Александр Бартош. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов спрогнозировал ввод польских войск на Украину. Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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