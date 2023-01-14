В «Ленкоме» изменили место похорон Инны Чуриковой

Народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем. Информацию о месте похорон актрисы уточнил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Инну Чурикову, по уточненной информации, похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище», — пишет ТАСС со ссылкой на Марка Варшавера. Ранее он же сообщил, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем. Информацию о месте похорон актрисы уточнил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. «Инну Чурикову, по уточненной информации, похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище», — пишет ТАСС со ссылкой на Марка Варшавера. Ранее он же сообщил, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Инна Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Соболезнования семье артистки принес президент России Владимир Путин, сообщает «Национальная служба новостей». В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой.