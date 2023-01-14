В «Ленкоме» изменили место похорон Инны Чуриковой

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Пресс-конференция к открытию первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, чурикова инна
Инну Чурикову, по уточненной информации, похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище Фото:

Народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем. Информацию о месте похорон актрисы уточнил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Инну Чурикову, по уточненной информации, похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище», — пишет ТАСС со ссылкой на Марка Варшавера. Ранее он же сообщил, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Инна Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Соболезнования семье артистки принес президент России Владимир Путин, сообщает «Национальная служба новостей». В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой.

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Народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем. Информацию о месте похорон актрисы уточнил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. «Инну Чурикову, по уточненной информации, похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище», — пишет ТАСС со ссылкой на Марка Варшавера. Ранее он же сообщил, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Инна Чурикова умерла после долгой болезни на 80-м году жизни. Официальной причиной смерти названа остановка сердца. Соболезнования семье артистки принес президент России Владимир Путин, сообщает «Национальная служба новостей». В соцсетях поклонники трогательно попрощались с любимой актрисой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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