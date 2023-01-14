14 января 2023
13 января 2023

В Кургане из-за аварии отключили холодную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии в центре Кургана отключили холодную воду Фото:

Несколько домов в центре Кургана остались без холодной воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного Союза». На месте работает бригада компании.

«Ограничена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Карла Маркса, 76, 78, 80, 107, 107 а, 111. Подачу ресурса приостановили в здании Управления казначейства по Курганской области по адресу ул. Савельева, 23», — уточнили в «Водном Союзе».

Авария на сетях водопровода произошла на участке по улице Карла Маркса, 76, поэтому без холодной воды остались рядом находящиеся здания. Подачу ресурса также приостановили в домах 31 и 42 по ул. Савельева. Холодной воды временно нет по адресам Пролетарская, 26, и Горького, 153.

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Несколько домов в центре Кургана остались без холодной воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного Союза». На месте работает бригада компании. «Ограничена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Карла Маркса, 76, 78, 80, 107, 107 а, 111. Подачу ресурса приостановили в здании Управления казначейства по Курганской области по адресу ул. Савельева, 23», — уточнили в «Водном Союзе». Авария на сетях водопровода произошла на участке по улице Карла Маркса, 76, поэтому без холодной воды остались рядом находящиеся здания. Подачу ресурса также приостановили в домах 31 и 42 по ул. Савельева. Холодной воды временно нет по адресам Пролетарская, 26, и Горького, 153.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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