Обыски в структуре мэрии Кургана, жара и первый утонувший: главное за 30 мая

Главным событием предпоследнего дня весны в Кургане стали новости о проверках силовиков в МБУ «Муниципальное бюро коммунальных услуг». По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, ведется проверка на предмет нарушений в виде захоронений на уже закрытых для ритуалов кладбищах.
Помимо обысков и вызова руководителя учреждения Алексея Глебова, в Кургане 30 мая случились еще несколько резонансных событий. Утонул первый купальщик, жители спасаются от жары, вынесен приговор по громкому делу. Об этом и других событиях — в дайджесте URA.RU.
Богатеющие курганцы
В первом квартале 2025 года жители Курганской области заметно пополнили свои банковские вклады: сумма, переданная кредитным организациям, составила почти 5 миллиардов рублей. По данным Банка России, это на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
По данным на 1 апреля 2025 года общий объем вкладов населения региона достиг 130 миллиардов рублей. Одновременно отмечается сокращение задолженности по кредитам среди физических лиц. В частности, зауральцы в течение первого квартала текущего года почти вдвое снизили объем долговых обязательств перед банками по сравнению с тем же периодом 2024 года. На начало апреля кредитный портфель жителей области составил 153 миллиарда рублей.
Жара продолжится в выходные
В Кургане в предстоящие выходные, 31 мая и 1 июня, сохранится необычно жаркая погода. По данным telegram-канала «Погода 45», температура воздуха может подняться до 32 градусов.
Согласно прогнозу, 31 мая в городе ожидается переменная облачность, а к вечеру местами возможны кратковременные слабые дожди. Вероятность гроз составляет около 50%. Днем столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью температура опустится до 14 градусов, что на 6 градусов превышает климатическую норму. Вечером отмечается высокая активность комаров — 85%. На 1 июня прогнозируется дальнейшее повышение температуры: воздух прогреется до 32 градусов.
В Кургане дорожники поливают улицы из автоцистерн. Врачи предупреждают дачников об опасности длительного нахождения на солнцепеке.
На Голубых озерах утонул купальщик
Следователи Кургана приступили к проверке обстоятельств гибели 18-летнего юноши, утонувшего 30 мая на пляже «Голубые озера» в Кургане. По предварительным данным, утром пятницы молодой человек находился на вышеуказанном пляже вместе с родственниками и знакомыми. В ходе купания он начал тонуть и вскоре исчез под водой. Позднее очевидцы обнаружили и извлекли его тело из водоема.
Громкий оправдательный приговор
Бывшие жители Кургана, предприниматель Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин, были оправданы по делу об убийстве семьи Шароянов, совершенном в 1993 году в Кургане. Кроме того, Урюпин был признан невиновным по двум эпизодам, связанным с покушением на убийство. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.
Судья Андрей Долгих отметил, что оправдательный вердикт был вынесен коллегией присяжных заседателей в связи с отсутствием причастности обвиняемых к совершению преступления.
Обыски в коммунальном бюро города
В муниципальном бюджетном учреждении «Бюро коммунальных услуг» города Кургана, специализирующемся на предоставлении ритуальных услуг населению, прошли обыски с участием сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил URA.RU источник, осведомленный о ситуации в городской администрации, в ходе оперативных мероприятий была изъята документация, а также проводится проверка на предмет возможных коррупционных правонарушений.
По словам собеседника агентства, директор предприятия Алексей Глебов был доставлен на допрос. Кроме того, по имеющейся информации, в полицию поступили сведения о вероятных фактах захоронения на закрытых кладбищах, что и стало поводом для проверки. Данные о проведении следственных действий в отношении МБУ также подтвердил источник в правоохранительных органах.
Позднее появилась информация о том, что один из сотрудников учреждения подозревается в получении взятки за организацию захоронения на закрытом кладбище.
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