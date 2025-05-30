В Кургане из-за жаркой погодой на городские улицы выведена специальная поливальная техника. Об этом сообщает администрация Кургана в своем tg-канале.
«Это делается для того, чтобы снизить температуру покрытия проезжей части и обеспечить его сохранность, так как оно может деформироваться из-за высоких температур воздуха. Такие водные процедуры также проводятся для комфорта жителей города во время жары», — уточнили в ведомстве. Всего на городских улицах работает пять машин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается аномальная жара. Так, 1 июня воздух прогреется до 32 градусов. Также на выходных будет высокая вечерняя активность комаров.
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