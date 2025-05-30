В Кургане из-за жары специальные машины поливают дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Кургане работает пять машин
Всего в Кургане работает пять машин Фото:

В Кургане из-за жаркой погодой на городские улицы выведена специальная поливальная техника. Об этом сообщает администрация Кургана в своем tg-канале.

«Это делается для того, чтобы снизить температуру покрытия проезжей части и обеспечить его сохранность, так как оно может деформироваться из-за высоких температур воздуха. Такие водные процедуры также проводятся для комфорта жителей города во время жары», — уточнили в ведомстве. Всего на городских улицах работает пять машин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается аномальная жара. Так, 1 июня воздух прогреется до 32 градусов. Также на выходных будет высокая вечерняя активность комаров.

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В Кургане из-за жаркой погодой на городские улицы выведена специальная поливальная техника. Об этом сообщает администрация Кургана в своем tg-канале. «Это делается для того, чтобы снизить температуру покрытия проезжей части и обеспечить его сохранность, так как оно может деформироваться из-за высоких температур воздуха. Такие водные процедуры также проводятся для комфорта жителей города во время жары», — уточнили в ведомстве. Всего на городских улицах работает пять машин. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается аномальная жара. Так, 1 июня воздух прогреется до 32 градусов. Также на выходных будет высокая вечерняя активность комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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