Курганским садоводам челябинский бизнесмен продавал ветки вместо саженцев яблони

Предприниматель из Челябинска через сайт интернет-магазина «Питомник растений „Росток“ продавал курганским садоводам 27 сортов саженцев, которые не включены в Госреестр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Предприниматель Д. (город Челябинск) через сайт интернет-магазина „Питомник растений „Росток“ вел продажу саженцев 27 сортов винограда, яблонь, груш, сорта которых не включены в Государственный реестр. Жителям Курганской области к покупке он предлагал девять сортов винограда („Альфа“, „Триумф“, „Девичий“, „Алешенькин“, „Дамский пальчик“, „Ранний кардинал“), 11 сортов груш („Талгарская красавица“, „Челябинская зимняя“, „Осенняя сладкая“, „Сокровище“, „Таежная“, „Бессемянка“), семь сортов яблонь („Уральское розовое“, „Красавица Москвы“, „Народное“, „Сладкая нега“)“, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Предпринимателю выдано предупреждение о нарушении требований по части второй статьи 16 ФЗ «О семеноводстве». Не включенные в Госреестр сорта растений не разрешены к использованию на территории России. Садоводы, которые их приобретают, рискую купить семена с неизвестными свойствами и занести болезни растений на свой участок.
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