Пермский центр управления регионом возглавит бывший журналист

16 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

ЦУР следит за обращениями жителей в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым руководителем пермского «Центра управления регионом» (ЦУР) станет бывший журналист Алексей Бурков, который сейчас работает в ЦУР на позиции заместителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Екатерина Набатова, возглавляющая сейчас центр, займет пост замглавы администрации губернатора. «После перехода Набатовой ЦУР возглавит Алексей Бурков», — отметил собеседник. Сроки рокировки не уточняются. В Центре управления регионом подтвердили, что ведомство после ухода Екатерины Набатовой возглавит ее заместитель Алексей Бурков. ЦУР занимается работой с обращениями жителей в соцсетях. Центр составляет рейтинги глав территорий и планирует также ранжировать министров по качеству работы в социальных сетях.

Новым руководителем пермского «Центра управления регионом» (ЦУР) станет бывший журналист Алексей Бурков, который сейчас работает в ЦУР на позиции заместителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Екатерина Набатова, возглавляющая сейчас центр, займет пост замглавы администрации губернатора. «После перехода Набатовой ЦУР возглавит Алексей Бурков», — отметил собеседник. Сроки рокировки не уточняются. В Центре управления регионом подтвердили, что ведомство после ухода Екатерины Набатовой возглавит ее заместитель Алексей Бурков. ЦУР занимается работой с обращениями жителей в соцсетях. Центр составляет рейтинги глав территорий и планирует также ранжировать министров по качеству работы в социальных сетях.