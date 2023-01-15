Пермский центр управления регионом возглавит бывший журналист

Новым руководителем пермского «Центра управления регионом» (ЦУР) станет бывший журналист Алексей Бурков, который сейчас работает в ЦУР на позиции заместителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Екатерина Набатова, возглавляющая сейчас центр, займет пост замглавы администрации губернатора.
«После перехода Набатовой ЦУР возглавит Алексей Бурков», — отметил собеседник. Сроки рокировки не уточняются.
В Центре управления регионом подтвердили, что ведомство после ухода Екатерины Набатовой возглавит ее заместитель Алексей Бурков. ЦУР занимается работой с обращениями жителей в соцсетях. Центр составляет рейтинги глав территорий и планирует также ранжировать министров по качеству работы в социальных сетях.
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