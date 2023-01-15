15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Пермский центр управления регионом возглавит бывший журналист

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦУР следит за обращениями жителей в соцсетях Фото:

Новым руководителем пермского «Центра управления регионом» (ЦУР) станет бывший журналист Алексей Бурков, который сейчас работает в ЦУР на позиции заместителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Екатерина Набатова, возглавляющая сейчас центр, займет пост замглавы администрации губернатора.

«После перехода Набатовой ЦУР возглавит Алексей Бурков», — отметил собеседник. Сроки рокировки не уточняются.

В Центре управления регионом подтвердили, что ведомство после ухода Екатерины Набатовой возглавит ее заместитель Алексей Бурков. ЦУР занимается работой с обращениями жителей в соцсетях. Центр составляет рейтинги глав территорий и планирует также ранжировать министров по качеству работы в социальных сетях.

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Новым руководителем пермского «Центра управления регионом» (ЦУР) станет бывший журналист Алексей Бурков, который сейчас работает в ЦУР на позиции заместителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Екатерина Набатова, возглавляющая сейчас центр, займет пост замглавы администрации губернатора. «После перехода Набатовой ЦУР возглавит Алексей Бурков», — отметил собеседник. Сроки рокировки не уточняются. В Центре управления регионом подтвердили, что ведомство после ухода Екатерины Набатовой возглавит ее заместитель Алексей Бурков. ЦУР занимается работой с обращениями жителей в соцсетях. Центр составляет рейтинги глав территорий и планирует также ранжировать министров по качеству работы в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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