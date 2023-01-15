Курентзис будет дирижировать в Амстердаме Королевским оркестром Концертгебау

16 января 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Под руководством Теодора Курентзиса музыканты исполнят Симфонию №4 Малера Фото: Алексей Гущин © URA.RU Художественный руководитель пермского «Дягилевского фестиваля» Теодор Курентзис впервые выступит с Королевским оркестром Концертгебау в Амстердаме. Несмотря на сотрудничество дирижера с Россией, что привело ранее к отмене ряда его европейских концертов, в феврале под руководством маэстро музыканты исполнят Симфонию №4 Малера, говорится на сайте оркестра. «Эту симфонию Малера оркестр Концертгебау играет с 1904 года, первый раз им дирижировал сам композитор. Эта программа — дебют Теодора Курентзиса, дирижера, известного своими неординарными интерпретациями», — сообщается в анонсе. В 2022 году URA.RU сообщало, что по требованию посла Украины в Австрии весной отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине. Решение пригласить Курентзиса в руководстве Концертгебау объяснили тем, что необходимо «провести различие между Курентзисом как приглашенным дирижером и Курентзисом как руководителем российского оркестра musicAeterna», передает telegram-канал «Оперного балета». Ограничения со стороны западных стран в отношении российских деятелей искусств усилились после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России и запрет ее культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Художественный руководитель пермского «Дягилевского фестиваля» Теодор Курентзис впервые выступит с Королевским оркестром Концертгебау в Амстердаме. Несмотря на сотрудничество дирижера с Россией, что привело ранее к отмене ряда его европейских концертов, в феврале под руководством маэстро музыканты исполнят Симфонию №4 Малера, говорится на сайте оркестра. «Эту симфонию Малера оркестр Концертгебау играет с 1904 года, первый раз им дирижировал сам композитор. Эта программа — дебют Теодора Курентзиса, дирижера, известного своими неординарными интерпретациями», — сообщается в анонсе. В 2022 году URA.RU сообщало, что по требованию посла Украины в Австрии весной отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине. Решение пригласить Курентзиса в руководстве Концертгебау объяснили тем, что необходимо «провести различие между Курентзисом как приглашенным дирижером и Курентзисом как руководителем российского оркестра musicAeterna», передает telegram-канал «Оперного балета». Ограничения со стороны западных стран в отношении российских деятелей искусств усилились после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России и запрет ее культуры.