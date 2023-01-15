Производитель гаубиц и танковых пушек в Свердловской области массово ищет сотрудников. Скрин

Завод №9 производит гражданскую и военную продукцию Анна Майорова © URA.RU

«Завод №9» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), специализирующийся на производстве как гражданской, так и военной продукции, за месяц выложил 36 вакансий. Предприятие ищет сотрудников на зарплаты от 24 тысяч до 80 тысяч рублей, следует из информации на сайте Head Hunter.

За месяц «Завод №9» опубликовал 36 вакансий, при этом 26 из них —за последнюю неделю. Предприятие ищет операторов станков с числовым-программным управлением на зарплату от 60 до 80 тысяч рублей, пружинщика (от 60 тысяч рублей), слесаря-ремонтника (от 50 тысяч рублей), заместителя начальника цеха по производству (от 75 тысяч).

Чуть меньше обещают швеям (29 —30 тысяч рублей), которым предстоит работать с заготовками из брезента, слесарю-инструментальщику (27 тысяч рублей), пескоструйщику (31 тысяча) и распределителю работ (24 тысячи).

В профиле предприятия указано, что оно производит около двадцати наименований как гражданской, так и военной продукции. Из последнего наиболее значимые — буксируемые орудия, в том числе гаубица Д-30A, танковые пушки для модернизируемых Т-62 и Т-72, а также для новых танков Т-90 и Т-14, реактивные бомбомётные установки РБУ-1000 и РБУ-6000.

Ранее URA.RU сообщало, что массово искать работников начали на предприятиях «Уралтрансмаш» и машиностроительный завод имени Калинина , которые выполняют гособоронзаказ. Также сотни сотрудников ищет Уральский завод гражданской авиации.

За месяц предприятие опубликовало 36 вакансий Скрин сайта Head Hunter