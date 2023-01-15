Из-за задымления детей эвакуировали из гимназии №31 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с задымлением из-за пожара спортивной школы из гимназии №31 эвакуировали учащихся и преподавателей. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«Превентивно в связи с задымлением проведена эвакуация учеников находящейся рядом с ДЮСШ гимназии номер 31», — сообщают в пресс-службе правительства. Причина пожара устанавливается. В областной прокуратуре URA.RU сообщили, что ведомство организовало проверку в связи с возгоранием в здании спортивной школы.

Ранее URA.RU писало, что, по предварительным данным МЧС, пострадавших нет. На месте работают более 4 единиц техники и 35 человек личного состава. К месту происшествия также приехала глава города Кургана Елена Ситникова.