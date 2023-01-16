The Times: Киев свалил оборону Бахмута на иностранных наемников

16 января 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

ВСУ возложили оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина возложила оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников. Об этом сообщает газета Times. «Киев не пустил свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона европейцев, а также канадцы и американцы», — пишет автор материала Ричард Спенсер. Тем не менее уточняется, что среди добровольцев также в обороне Бахмута участвуют и украинские солдаты. В то же время автор подчеркивает, что большая часть добровольцев не имеет необходимого военного опыта. Ранее украинский военнопленный признался в гибели роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Непростую ситуацию на этих территориях для Украины признал и лично президент страны Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по слова президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Украина возложила оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников. Об этом сообщает газета Times. «Киев не пустил свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона европейцев, а также канадцы и американцы», — пишет автор материала Ричард Спенсер. Тем не менее уточняется, что среди добровольцев также в обороне Бахмута участвуют и украинские солдаты. В то же время автор подчеркивает, что большая часть добровольцев не имеет необходимого военного опыта. Ранее украинский военнопленный признался в гибели роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Непростую ситуацию на этих территориях для Украины признал и лично президент страны Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по слова президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.