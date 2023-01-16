The Times: Киев свалил оборону Бахмута на иностранных наемников

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ возложили оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина возложила оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников. Об этом сообщает газета Times.

«Киев не пустил свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона европейцев, а также канадцы и американцы», — пишет автор материала Ричард Спенсер.

Тем не менее уточняется, что среди добровольцев также в обороне Бахмута участвуют и украинские солдаты. В то же время автор подчеркивает, что большая часть добровольцев не имеет необходимого военного опыта.

Ранее украинский военнопленный признался в гибели роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Непростую ситуацию на этих территориях для Украины признал и лично президент страны Владимир Зеленский.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по слова президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Украина возложила оборону Бахмута (Артемовск) на плечи иностранных наемников. Об этом сообщает газета Times. «Киев не пустил свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона европейцев, а также канадцы и американцы», — пишет автор материала Ричард Спенсер. Тем не менее уточняется, что среди добровольцев также в обороне Бахмута участвуют и украинские солдаты. В то же время автор подчеркивает, что большая часть добровольцев не имеет необходимого военного опыта. Ранее украинский военнопленный признался в гибели роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Непростую ситуацию на этих территориях для Украины признал и лично президент страны Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по слова президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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