Директор ЦРУ тайно ездил к Зеленскому перед СВО, чтобы убедить его в смертельной опасности

Глава ЦРУ Уильям Бернс лично убеждал Владимира Зеленского, что того хотят убить, сообщает Yahoo News Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы убедить того, будто против украинского лидера замышлялось заказное убийство. Об этом сообщает Yahoo News.

«Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с президентом Украины в ходе тайной поездки в Киев [перед российской спецоперацией], чтобы поделиться новостями <…> его замышляют убить», — сообщает СМИ.

Авторы материала ссылаются на будущую книгу публициста Криса Уиппла о Белом доме. Судя по информации из нее, американская разведка якобы выявила намерение России по устранению украинского президента. И тогда директор ЦРУ лично отправился с визитом на Украину, чтобы предупредить Зеленского об опасности.

Ранее сообщалось что глава ЦРУ Бернс угрожал России последствиями в случае начала спецоперации. По словам экс-посла США в России Джейка Салливана, Бернс обещал РФ серьезные последствия. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что США не выполнили свои же условия по переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. После переговоров произошли утечки информации.

Кроме того Лавров заявил, что США готовят покушения на президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют заявления Пентагона об «обезглавливании России». Глава МИД РФ также подчеркнул, что Киев пытается добиться лобового столкновения НАТО и России, пишет RT. Также советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения ВСУ на командующего Объединенной группировкой войск России Валерия Герасимова, сообщает «Национальная служба новостей».