Депутат Госдумы раскритиковала идею ввести единый тариф ЖКХ

17 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России не смогли ввести единые тарифы на предоставление тепла, напомнила Светлана Разворотнева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единых тарифов в сфере ЖКХ в России быть не может, так как стоимость услуг зависит от многих показателей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «У нас регулируются тарифы на коммунальные услуги представителями ФАС, но показатели там рассчитываются по источнику тепла, по каждому водоканалу. Тариф зависит от затрат, от себестоимости. Единым тариф быть не может. У нас такой способ расчета пытаются ввести, например, в тепле. Такой, как „альтернативная котельная“, когда определяется тариф по самому эффективному источнику теплоснабжения в регионах. В порядке эксперимента его пытались внедрить в трех или четырех регионах, но он не получил распространения. Потому что тоже очень много вопросов, например, куда деваться остальным поставщикам услуг, если они недостаточно эффективны? Их нужно уничтожить? А кто придет на их место?» — объяснила Светлана Разворотнева. По словам депутата Госдумы, единый калькулятор в расчетах возможен в части уборки подъездов, общедомового ремонта, содержания лифтов. «Должен быть некий единый калькулятор, как у нас есть в капремонте или в строительстве, то есть предельные расценки. Базовые показатели, на основании которых можно рассчитать плату за ту или иную услугу. В которых будет учитываться стоимость работ, стоимость материалов, отраслевые тарифные соглашения, сколько работники в этой сфере получают. Потому что сейчас стоимость ЖКХ определяется часто чисто политическим путем, чтобы население слишком много не платило», — добавила Разворотнева. Согласно проекту плана Минстроя, Минэкономразвития и ФАС по реализации «Стратегии развития стройотрасли до 2030 года», в России могут ввести единые стандарты и единую стоимость по предоставляемым управляющими компаниями услугам. В частности, это касается уборки подъездов, придомовых территорий, ремонта многоквартирных домов, содержания лифтов. Также идет обсуждение возможности введения в России единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единых тарифов в сфере ЖКХ в России быть не может, так как стоимость услуг зависит от многих показателей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «У нас регулируются тарифы на коммунальные услуги представителями ФАС, но показатели там рассчитываются по источнику тепла, по каждому водоканалу. Тариф зависит от затрат, от себестоимости. Единым тариф быть не может. У нас такой способ расчета пытаются ввести, например, в тепле. Такой, как „альтернативная котельная“, когда определяется тариф по самому эффективному источнику теплоснабжения в регионах. В порядке эксперимента его пытались внедрить в трех или четырех регионах, но он не получил распространения. Потому что тоже очень много вопросов, например, куда деваться остальным поставщикам услуг, если они недостаточно эффективны? Их нужно уничтожить? А кто придет на их место?» — объяснила Светлана Разворотнева. По словам депутата Госдумы, единый калькулятор в расчетах возможен в части уборки подъездов, общедомового ремонта, содержания лифтов. «Должен быть некий единый калькулятор, как у нас есть в капремонте или в строительстве, то есть предельные расценки. Базовые показатели, на основании которых можно рассчитать плату за ту или иную услугу. В которых будет учитываться стоимость работ, стоимость материалов, отраслевые тарифные соглашения, сколько работники в этой сфере получают. Потому что сейчас стоимость ЖКХ определяется часто чисто политическим путем, чтобы население слишком много не платило», — добавила Разворотнева. Согласно проекту плана Минстроя, Минэкономразвития и ФАС по реализации «Стратегии развития стройотрасли до 2030 года», в России могут ввести единые стандарты и единую стоимость по предоставляемым управляющими компаниями услугам. В частности, это касается уборки подъездов, придомовых территорий, ремонта многоквартирных домов, содержания лифтов. Также идет обсуждение возможности введения в России единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета.